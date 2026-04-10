Spalletti: “Figli della stessa mamma: da questa scena ho capito il mondo Juve"

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Spalletti: “Figli della stessa mamma: da questa scena ho capito il mondo Juve

La rivelazione di Spalletti dopo il rinnovo con la Juve

È ufficiale da oggi: Luciano Spalletti sarà l’allenatore della Juventus anche per la prossima stagione, considerando il prolungamento fino al 30 giugno 2028

Successivamente il tecnico ex Napoli ha parlato ai canali ufficiali della società bianconera mostrando tutto l’entusiasmo per questo traguardo

Rinnovo Spalletti, il retroscena su Juve-Galatasaray

Quando si è sentito parte del mondo Juve in quest'avventura? L’allenatore a esatta domanda ha risposto così:

“Se devo andare a rivedere quel che mi è successo e che mi ha colpito, è stato forse il momento di grande amarezza quando siamo usciti dalla Champions contro il Galatasaray.

Vedere tutto lo stadio che ci applaudiva, che ci chiamava sotto la curva e che voleva stringersi a noi perché ci vedeva così dispiaciuti è stato forse il momento più forte dove ci siamo sentiti tutti figli della stessa mamma ed è stato bellissimo”. 

La Juventus che Luciano Spalletti sogna e quale identità vorrebbe

Dobbiamo sempre fare riferimento a quella che è la nostra storia, a quello che è l’affetto e l’amore di chi ci vuole bene. Per cui va sempre lì. Che tutti quelli che ci vogliono bene siano orgogliosi di quello che andiamo a proporre, che siano fieri. Dobbiamo combattere, combattere comunque e sempre. Quando ti svegli la mattina lo devi scrivere nello specchio dove vai a guardarti la prima volta.

Per cui una squadra che combatte, che si vuole bene, che sia piacevole da vedere e da sentire come si dice nel linguaggio del pallone. Il nostro pubblico ha visto grandissimi campioni, sono degli intenditori di calcio: ci vuole un modo, una mentalità, un comportamento che metta insieme un po' tutto. La Juventus è un'identità e dobbiamo essere bravi noi a far parte di questa identità".  

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