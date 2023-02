Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Spezia Napoli, partita valida per la seconda giornata del girone di ritorno di Serie A. Le parole dell'allenatore della SSC Napoli il giorno prima della partita, svelate le condizioni di alcuni giocatori in dubbio e annuncia la presenza di uno dei titolari:



Sulla formazione di domani rispetto a quella d'andata: "Manco me la ricordo quella che scelsi. Un titolare per domani? Beh, diciamo Osimhen (ride, ndr)".