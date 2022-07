Spalletti annuncia: "Kim giocatore da Napoli! Di Lorenzo capitano perfetto, è stato scelto dai compagni. I nostri tifosi sono amore al 100%"

Luciano Spalletti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, al termine della prima amichevole Napoli-Anauna vinta 10-0. Ecco quanto evidenziato da CN24: “

“Dobbiamo dare un po’ di tempo per far si che qualcuno riesca a vestire i panni del leader, riesca a crescere come punto di riferimento. I compagni di squadra hanno scelto il Capitano, dopo che ne abbiamo persi due in un colpo solo.

Si fa un po’ di confusione sul Capitano, si dice che si fa quello più anziano, ma in realtà si fa quello che ha rapporto con città e società, che gode della stima dei compagni, che ha spessore internazionale ed è un calciatore forte. Deve avere un equilibrio caratteriale, deve comportarsi in modo corretto con gli arbitri e che abbia la stima degli avversari. Piace anche a me infondo. Di Lorenzo è quello perfetto.

Quest’anno se devo fare un paragone con quello precedente siamo partiti con un vantaggio, perché già ci conosciamo quasi tutti. Sappiamo quali sono i ruoli, l’anno scorso dovevamo trovare le linee guida e avevamo difficoltà. La società sta completando la squadra, come fatto con Olivera a sinistra e come farà con quelle che saranno le necessità della squadra. Si sta svolgendo tutto nel migliore dei modi.

Il pubblico di Napoli si sente, i ragazzi lo sentono, anche a distanza. I battiti si sentono nell’aria senza sentire le urla. In casa l’anno scorso non siamo stati bravi, è stato messo in dubbio che il pubblico ci avesse messo in ansia. Ma per quanto riguarda il nostro stadio e il nostro pubblico, amore a 100%, non disturba mai, c’è grande amore. Se abbiamo sbagliato bisogna ricercare gli errori dentro noi stessi e non verso il pubblico.

?Kim min-Jae al Napoli? La risposta di Spalletti: "La società sta lavorando per completare la squadra, diventa fondamentale trovare quelle pedine che riescono a dare un po’ più di tranquillità e sicurezza. Kim è da Napoli, ma ha giocato in campionati differenti dal nostro. È un calciatore da Napoli, è da Champions League".