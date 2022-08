Spalletti a Sky: "Raspadori? Scorretto parlare di chi non c'è, vediamo se sfruttiamo quest'occasione. Ha qualità da elogiare"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo l'amichevole vinta per 3-1 contro il Girona:

"Raspadori? Mi sembra scorretto parlare di chi non c'è, perché poi dobbiamo lavorare bene con quelli che abbiamo a disposizione. Ovvio che la qualità di Raspadori è da elogiare, bisogna solo parlarne bene. Ma se è sogno o utopia, non lo so perché non è il mio lavoro, per questo ci sono Giuntoli, il presidente, Pompilio e gli altri del mercato. Per cui non so se capiterà l'occasione, non so se saremo bravi a sfruttare questa occasione e portarlo a casa. Ma intanto dobbiamo concentrarci su chi c'è oggi in rosa e valorizzarli.

Portiere? Sicuramente andremo a prendere un altro portiere, ma anche oggi Meret ha dimostrato di essere un portiere affidabilissimo, è il nostro portiere di riferimento in questo momento".