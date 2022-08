Spalletti a Sky: "Per ora Meret è il nostro portiere. Mercato? Solo giocatori che rientrano nel nostro tetto ingaggi, non posso promettere nulla"

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 tra Napoli e Maiorca:

"Si è fatto bene nella scelta dei momenti in cui andarli a pressare e attaccare. Ci sono poi dei momenti da riportare nell'analisi di questa gara quando poi si farà la riunione quando la rivedremo in video.

La prima di Kim? Buona gara, già lo conoscevamo ovviamente. E' un calciatore fisico e sufficientemente tecnico, esplosivo di testa. E' un bel rospo doverci giocare contro! E' stato fatto un buono acquisto.

Kvaratskhelia? E' la classica punta esterna, ha qualità! Quando non te lo aspetti esce dall'angusto in maniera tecnica. Poi è sufficientemente veloce, anche quando va nello spazio. Anche stasera ha fatto una buona partita. E' un degno sostituto di Insigne.

Meret? E' chiaro che la personalità passa anche dall'emotività. Bisogna ritrovarsi in quei contesti li dove bisogna stare in piedi, se ti danno una spallatina e vai giù è segno che non hai tutto quel carattere e quella forza. Anche l'atteggiamento, la postura del corpo, possono darti un contributo. Lui ha fatto dei buonissimi interventi, per ora è il nostro portiere e ce lo teniamo caro. E' un portiere che copre benissimo la porta, sa benissimo qual è il suo mestiere. E' un portiere della nazionale, ha fatto vedere quando ha giocato di poter fare il numero uno in un club importante come il Napoli.

Novità di mercato? Questo discorso qui lo affronteremo bene nella prossima conferenza stampa. Questa è una società che per certi punti di vista fa le cose in maniera corretta. Ha deciso di abbassare il tetto degli stipendi, possiamo mirare a quelli che rientrano a questo tetto. Ci sono delle giovani promesse importanti che possono rientrare in questo tetto. E' chiaro che ti togli una fetta di mercato che se le altre lo utilizzano portano a casa il pronto subito senza doverci lavorare molto. Probabilmente questo lavoro qui nel tempo può far avere una società sana e forte.

Noi si gioca per il massimo, per il meglio, vogliamo migliorare il risultato dello scorso anno. Detto questo, non si promette niente, si va a giocare e ci si impegna al massimo dalla mattina alla sera. Poi però bisogna andare a giocare, bisogna confrontarsi contro dei colossi di squadre. Oggi per un'ora abbiamo fatto vedere che si può giocare contro quelli li".