Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Napoli-Ajax di Champions League:

"Per noi domani sarà una finale perchè quello che ci siamo guadagnati merita un atteggiamento e una ricerca che ci impone di mettere tutta la fame possibile per portare a casa il risultato.

Noi sappiamo come verrà a giocarsi la partita l'Ajax e sappiamo quanto è importante per noi. Per questo trattasi di una finale".