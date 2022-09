Spalletti a Radio KK: "Siamo agli inizi bisogna trovare gli equilibri. Lazio? Bisogna farsi trovare pronti"

Luciano Spalletti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, al termine di Napoli-Lecce, per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Siamo ancora agli inizi, bisogna andare a trovare ancora equilibri e valutare certe cose. Saranno gare sempre più difficili perchè anche le neopromosse hanno dimostrato di tenere botta contro tutti. meglio nel secondo tempo dove abbiamo preso pallino in campo con una squadra più corta nella costruzione. Si è sbagliata qualche imbucata, poi sofrtunati in alcuni episodi buttate dentro diventa poi difficile averne quando hai avversari che si arroccano lì. il Lecce ci ha fatto spendere corse nel primo tempo è diventato dispendioso per noi. Nuovi arrivati? Qualcuno è arrivato per ultimo, non hanno fatto così male. Abbiamo fatto girare palla lentamente. Colombo ha fatto un bellissimo gol, ma bisogna stare attenti a non concedere spazi al limite dell'area. Bisogna farsi trovare pronti, troveremo un avversario forte come la Lazio. Non c'è molto tempo"