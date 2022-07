Spalletti: "Abbiamo sbagliato gol facili. Kim? Che carattere! Bene Gaetano-Elmas, ho fatto giocare Ambrosino per un motivo"

Ultime calcio Napoli - Luciano Spalletti ha commentato il test contro l'Adana ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Test è andato bene, perché nessuno si è infortunato prima di tutto. Son squadre guerrigliere abituate alla lotta. Poi noi ci siam arrivati dentro una scaletta di allenamenti, mettendoci anche questa come se fosse un test per andare avanti nel lavoro. Non ci siamo preparati per la partita. La squadra come corsa ha sviluppato metri, come ritmo poteva anche qualche volta risparmiarsi. Senza andare a prenderli sempre altri, perché poi abbiam fatto due-tre recuperi fino alla nostra area di rigore dopo delle imbucate. Abbiamo sbagliato dei gol abbastanza facili, sia nel primo che nel secondo tempo. Poi ci son stati due episodi dove han fatto gol su rigore, dove noi abbiamo un po' di responsabilità. Mi aspettavo un po' di più quando si ha palla noi sulla trequarti: un po' più di qualità.

Abbiamo voluto dare spazio ad Ambrosino, per rendersi conto delle differenze con il campionato Primavera. Mischiare le carte? No, si è divisa un po' la formazione fra i due tempi. Gaetano non l'avevo fatto giocare nelle prime due, Elmas so che il suo contributo lo dà sempre. Per far spazio a Gaetano, l'ho rimesso esterno. Han fatto tutti e due bene, ci è mancato solo di fare i gol facili: la partita avrebbe preso un'altra piega.

Kim? Sono contento del suo arrivo, perché è un bravissimo ragazzo e un buon calciatore: bisogna valutarlo nel nostro calcio. Ma ad averlo conosciuto oggi si percepisce che ha un carattere di quelli che si vuol mettere a disposizione, qualsiasi cosa gli venga chiesto. È uno che esegue, poi è fisico, sufficientemente tecnico, ha forza".