Spalletti a Inter TV: "Il Napoli ha tante soluzioni di gioco: è una trasferta molto indisiosa"

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter TV: "Mancano ancora tre punti, ossia una vittoria in due partite. Ora c'è una trasferta molto insidiosa a Napoli, contro una squadra di cui conosciamo la forza. Come condottiero, in più, hanno uno dei maestri del nostro calcio, uno dei più bravi al mondo, ossia Ancelotti. Il Napoli ha fatto un bel campionato, per noi sarà difficile, ma conterà molto quello che si va a fare. E noi abbiamo parlato nella maniera corretta nella preparazione di questa partita"