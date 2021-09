Spalletti a DAZN: "Prestazione globale la notizia migliore, atteggiamento costante. Scudetto? Noi siamo forti, ma ci sono squadre fortissime"

Ultime notizie calcio Napoli - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro l'Udinese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La prestazione della squadra è la cosa che più mi soddisfa, l'atteggiamento avuto e la ricerca di fare sempre le cose nel modo giusto. Eccetto i primi venti minuti dove abbiamo cercato troppo di sfondare senza palleggio per far abbassare l'Udinese, l'atteggiamento è stato costante. In questo atteggiamento, poi, servono queste giocate, come quella di Insigne sull'uscita del portiere, o il gol di Lozano e la personalità di Koulibaly. Ogni volta che va in avanti è devastante. La squadra ha giocato un bel calcio.

Scudetto? Bisogna vedere che livello di calcio riusciremo a proporre e per quante volte riusciremo a proporlo. Il campionato è talmente lungo e ci sono tante insidie... La squadra ha qualità tecniche, ma ci manca qualcosa in termini di ricambi. Dobbiamo vedere quanto tempo dureremo a questi livelli, ci sono squadre fortissime: il Milan, l'Inter... La nostra forza è l'ambiente dove ci sentiamo assediati dall'amore per questi colori. Se riesci a coinvolgere i tifosi, si autoalimenta e diventa forza per i calciatori. Osimhen è bravissimo in campo aperto, ci sono attaccanti esterni bravissimi nell'uno contro uno.

La squadra è certamente forte, ma la strada è lunga e ci sono squadre fortissime. Fabian in passato in questo ruolo aveva alternato grandi partite ad alcuni errori. Stasera ha sempre giocato a due tocchi e lui vede oltre il primo passaggio, annusa dove c'è il vuoto. Se fa così può diventare un play importantissimo perché ha anche forza fisica. Anguissa poi ci completa, perché gli altri centrocampisti sono tutti più tecnici".