Spal, il DS: "Incontro ADL-Tacopina? Si è parlato del mercato futuro. Nessun contatto per Esposito ma piace a Giuntoli"

Ultime calcio Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Fabio Lupo, direttore sportivo della Spal:

"Spalletti ha sempre saputo dare un’identità tattica alla squadra, si riparte da lui. Ha sempre valorizzato gli elementi a disposizione. Sul mercato sono state fatte delle operazioni interessanti. L’importante è che con l’apertura di un nuovo ciclo si pensi a lungo termine e la proprietà ha dimostrato negli anni di adeguarsi al progetto sportivo della squadra. È presto per dare giudizi, anche se la Juve ha fatto un mercato importante. Le altre, tra Milan e Inter, hanno dovuto solo lavorare sui propri organici. Credo che assisteremo a un campionato equilibrato come quello precedente. Il Benevento negli ultimi anni ci ha detto che voleva essere protagonista e lo ha dimostrato anche la passata stagione. Sarà protagonista quest’anno, anche se la competitività aumenta. Sono arrivati tre club importanti dalla Serie A e quattro dalla Serie C. Piazze importanti e società solide, che si sommano a quelle dello scorso anno. Quello di B sarà un campionato molto bello per chi lo guarda. A me non piace la definizione Serie A2, sono un romantico del calcio e conservo il nome Serie B che identifica questo campionato. Incontro De Laurentiis-Tacopina una casualità, è nata una partita a biliardino ma è stato qualcosa di occasionale. Sono due uomini talmente intelligenti che avranno preso cinque minuti per parlare di altro, ma non sul mercato di quest’anno. Salvatore Esposito? Mai un contatto con il Napoli. Conosciamo Giuntoli e se avesse avuto interesse si sarebbe mosso. Siamo contenti che sia arrivato con la giusta mentalità in ritiro, ha detto che gli farebbe piacere andare in Serie A ma è felice di stare con noi. Un grande passo in avanti per la società e per lui. Dovesse arrivar qualche offerta la valuteremmo. Che piace a Giuntoli però possiamo dirlo".