Sottosegretario alla Salute Costa annuncia: "Questa settimana il decreto per riaprire gli stadi al 75% della capienza. Prossimo step sarà il ritorno alla normalità"

Serie A - “Sicuramente questa settimana ci sarà il decreto per il 75% della capienza degli stadi. Subito dopo ci si porrà l’obiettivo del 100%. Come classe politica dobbiamo prenderci nei confronti dei cittadini la responsabilità di dare segnali di un graduale ritorno alla normalità”. “Credo che entro l’anno l’obiettivo della capienza degli stadi al 100% si possa raggiungere: dobbiamo affrontare con prudenza, ma non con paura, le prossime settimane. Dobbiamo comportarci da comunità ed essere orgogliosi dei dati positivi sul Covid”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa a ‘La Politica nel Pallone’, trasmissione condotta da Emilio Mancuso su RaiGRParlamento.