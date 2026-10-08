Sosa: "Spalletti voleva smettere dopo lo scudetto col Napoli, ecco cosa ha cambiato tutto"

Luciano Spalletti aveva davvero pensato di lasciare il calcio dopo lo Scudetto conquistato con il Napoli. A raccontare il retroscena è Roberto “Pampa” Sosa, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ricordando un pranzo a Castel Volturno al quale era presente anche Cristian Bucchi: "Spalletti aveva detto a De Laurentiis di volersi prendere una pausa, aggiungendo che non avrebbe allenato più nessuna squadra italiana soltanto per un anno? Non è così. Se ricordate, in quel periodo frequentavo tanto Castel Volturno, ero spesso al centro sportivo del Napoli e andavo a pranzo con il mister... A tavola fu chiaro: voleva lasciare il calcio, poi la chiamata della Nazionale ha cambiato le cose. Quando non è andata bene come CT, ha preso in considerazione la Juventus perché, professionalmente, è difficile dirle di no. C'era anche Cristian Bucchi presente a quel pranzo: Spalletti voleva smettere con il calcio dopo lo Scudetto vinto col Napoli".