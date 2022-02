Sorrentino: "Meret è il portiere italiano più forte dopo Donnarumma, non condivido l'alternanza di Spalletti"

Stefano Sorrentino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti sta confermando di essere un grande allenatore, soprattutto sulla solidità difensiva. A centrocampo i cambi dell'Inter non fanno la differenza, ma la rosa dell'Inter è sempre quella più forte. Il Napoli è l'unica squadra che alterna i portieri in Serie A, non sono d'accordo su questa scelta. Meret è giovanissimo, ma fa parte già della Nazionali da tanti anni e non è vero che non ha esperienza. Io penso che sia il portiere in Italia più forte dopo Donnarumma, ma Spalletti ha scelto Ospina e mi dispiace. Alex ha un futuro importante".