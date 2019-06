Sky, Ugolini: "Non mi risulta che Veretout sia una priorità. De Rossi? Vuole restare in Italia e Ancelotti saprebbe come gestirlo"

Massimo Ugolini, collega di Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Veretout non è una priorità al momento e potrebbe non essere la prima scelta del Napoli in quel ruolo. Non mi risulta che ci sia corvengenza totale della dirigenza nei confronti del francese. De Rossi sarebbe ottimale nelle dinamiche azzurre e sotto la guida di Ancelotti. Quando tornerà dalle vacanze si saprà di più ma è chiaro che vuole restare in Italia. Fabian Ruiz è un giocatore di livello e sarà un anno difficile per lui visto che gli toccherà confermarsi ad alti livelli. Il Napoli non ha la necessità di vendere e lo spagnolo è uno dei punti fermi dello scacchiere azzurro".