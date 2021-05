Sky, Trevisani: "Delusione cocente, una squadra mentalmente forte avrebbe battuto l'Hellas. Allenatore? Sarà di nome..."

Napoli Calcio - Riccardo Trevisani, giornalista di Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Allegri, Galtier, prima c'erano i nomi di Spalletti e Sarri, ma le cose cambiano in mille modi e in pochissimo tempo. Dopo aver preso allenatori come Sarri, Ancelotti e Gattuso, si continuerà su un allenatore di nome. Una delusione cocente quella dell'altro giorno, il girone di ritorno è stato pazzesco. Una squadra di giocatori anche mentalmente forti, vince la partita anche perchè andati in vantaggio. Neanche dopo il gol sono stati in grado di sbloccarsi".