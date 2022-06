Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport, ha dichiarato:

"Leggendo i giornali di oggi ho un filo di preoccupazione per le situazioni Fabian e Politano. Sono un estimatore dell’esterno, dovesse però arrivare Deulofeu potrebbe assorbirsi anche la partenza di Politano. Per quanto riguarda Fabian ce ne sono pochi con le sue caratteristiche dello spagnolo in Serie A”.