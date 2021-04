Sky, Piccinini: "Critiche ingenerose verso Gattuso: con Mertens e Osimhen il Napoli sa vincere"

Napoli Calcio - Sandro Piccinini ha parlato a Sky Club su Sky Sport:

"Molti amici di Napoli mi hanno detto che parliamo bene di Gattuso al Club perchè siamo suoi amici. Per quanto mi riguarda credo di non aver mai parlato direttamente con Gattuso. Dico solo che molte critiche nei suoi confronti sono state ingenerose. E' un dato di fatto, però, che col recupero di Mertens e Osimhen il Napoli è tornato a vincere e si trova in una posizione di classifica che tutti avevamo previsto ad inizio campionato. Se la gioca per un posto in Champions".