Sky, Modugno: "Umore buono nel Napoli, lo si vede sul volto dei calciatori. Boga o Everton? Il primo è il favorito"

"L’umore è buono nello spogliatoio del Napoli e si vede sui volti dei calciatori, sempre molto sorridenti. Si ha l’impressione che si stia vedendo la luce alla fine del tunnel. Azmoun è un candidato serio per l’attacco azzurro ma è extracomunitario. Una società, in un momento tanto particolare come questo e con un mercato tanto lungo all’orizzonte, deve fare tante valutazioni. Non si può considerare però ancora un vero obiettivo con un mercato così lungo. Prima di andare ad occupare la casella di extracomunitario bisogna fare tante valutazioni. Boga o Everton? Nell'idea del Napoli il primo è la priorità”.