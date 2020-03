Sky, Modugno: "Speriamo che il 4 maggio si possa ritornare in campo"

Ultimissime Napoli calcio - Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Speriamo che il 4 maggio si possa ritornare in campo. Ci sono diversi pareri e dobbiamo aspettare le evoluzioni del virus, i dati e i provvedimenti presi dal Governo. Ci sono tante variabili da prendere in considerazione. Si tornerà alla normalità quando ci saranno i presupposti per farlo".