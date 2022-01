Sky, Modugno: "Per il recupero di Insigne serve ancora qualche giorno, ha voglia di chiudere in bellezza questi ultimi mesi a Napoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Per il recupero di Insigne serve ancora qualche giorno. Per gli infortuni muscolari serve affidarsi alle sensazioni del giocatore. Lorenzo ha la voglia di chiudere in bellezza questi ultimi mesi a Napoli. Per la sua storia in questa città sarebbe giusto che riuscisse a lasciare un segno, segno che in realtà è già riuscito a lasciare con 114 gol e 91 assist”