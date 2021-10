Sky, Modugno: "Osimhen è arrivato a Napoli ieri pomeriggio. Torino? Meret dal 1', possibilità concreta. Rinnovo Insigne? Situazione delicata ma volontà chiara, si vuole il matrimonio"

Napoli Calcio - Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli sta benone, è chiaro che ci sono variabili e fattori legati alle Nazionali. E' arrivato Osimhen ieri pomeriggio: quando va in Nigeria è sempre un piano articolato. Col Torino penso a Meret titolare, visto anche il ritardo nel ritorno di Ospina e il fuso orario. Un allenatore deve tenere presente tutto e Meret è una possibilità più concreta. Poi non so se c'è un portiere titolare: ad inizio stagione avrei detto Meret titolare. Rinnovo Insigne? Momento storico particolare che condiziona qualsiasi società. La partita è tutta da giocare, è una situazione delicata ma le volontà di tutti sono chiare, si vuole il matrimonio".