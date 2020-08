Sky, Modugno: "Maksimovic non ha ancora rinnovato, dovesse esserci qualche offerta seria potrebbe essere valutata"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Giocatori del Napoli in esubero a Castel di Sangro? La stagione ricomincia senza mai essere finita, ci sono stati alcuni giorni di riposo ma c’è da preparare una nuova annata con problematiche legate ad un periodo particolare come il coronavirus. Il mercato si sovrappone, c’è più di un azzurro che forse non rientra più nel progetto Napoli e potrebbe essere solo di passaggio in Abruzzo.

Sensazioni sulla difesa del Napoli? L’idea è di vivere un momento in cui ci sono strategie legate al mercato: l’offerta del Manchester City per Koulibaly, con il Napoli che è entrato nell’idea di cederlo a cifre più alte dei 65-70 milioni a cui si è spinto il City.

Maksimovic non ha ancora rinnovato, dovesse esserci qualche offerta seria potrebbe essere valutata.

Bisognerà capire quale sarà il futuro di Luperto, che vorrebbe continuità di rendimento e cerca di capire quale ruolo potrà avere a Napoli o altrove. Potrebbero essere comprati uno o due centrali a seconda delle situazioni, qualcosa andrà fatto oltre Manolas e Rrahmani.

Hysaj? Riflessioni aperte, può rientrare nel progetto di Gattuso ma va in scadenza nel 2021 perciò è una situazione che dipenderà anche dal mercato e dalle possibili offerte che potrebbero arrivare"