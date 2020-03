Ultimissime Napoli - Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"L'ipotesi di atterrare a Marsiglia e poi proseguire in bus per Barcellona sarebbe grottesca. Il problema non è il mezzo per arrivare in Spagna ma sono i viaggiatori. Quelle persone che arriverebbero in pullman sono le stesse che arriverebbero in aereo".