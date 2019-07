Sky, Marani: "Speciale su Maradona, ricostruita la trattativa che lo portò a Napoli! Dal primo contratto a documenti inediti, ecco quando andrà in onda"

Notizie calcio Napoli- Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ho voluto fare questo speciale su Maradona perché mi era sembrata scoperta la questione relativa alla trattativa che lo portò a Napoli. Abbiamo ricostruito quelle settimane, tappa dopo tappa e giorno dopo giorno. Parleranno Ferlaino, l'ex sindaco di Napoli, Vincenzo Scotti, che facendo pressione sul direttore del Banco di Napoli rese possibile l'impossibile. Ci sono alcuni documenti inediti ed il primo contratto di Diego con il Napoli. Siamo andati nell'albergo di Barcellona dove si chiuse questa operazione. Non c'è solo il calcio ma anche la Napoli negli anni '80. Mi auguro che Napoli possa apprezzare questo lavoro, è stato un piacere ed un privilegio per me. Lo speciale andrà in onda venerdì 5 alle 21.00 e poi in replica a mezzanotte su Sky Sport".