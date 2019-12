Sky, Marani: "Non si può approcciare così ad una partita dopo un ritiro, reazione non sufficiente. Manca tantissimo Milik"

Ultimissime calcio Napoli - Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita tra Udinese e Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dopo alcuni giorni di ritiro il Napoli non può partire con 45 minuti come quelli del primo tempo. Nella ripresa questa squadra ci ha fatto vedere cosa può fare e cosa avrebbe potuto fare. Il bilancio rispetto all’anno scorso inizia ad essere doloroso. La risposta del gruppo c’è stata, Ancelotti ha avuto una reazione ma non è sufficiente. Milik manca tantissimo, Llorente ha dato un punto di riferimento e questo ci fa capire quanto potrebbe essere importante il polacco”.