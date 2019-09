Sky, Modugno: "Sosta fondamentale per Koulibaly, Mario Rui favorito su Ghoulam. Su Insigne..."

Francesco Modugno, giornalista di SkySport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"A Koulibaly manca un po' di lavoro ma è normale. Lo scorso anno ha vissuto una stagione da protagonista sia con il Napoli che con il Senegal. E' il capitano della Nazionale, tante sono le responsabilità avute in Coppa d'Africa. E' tornato il 15 agosto, dopo due settimane di vacanze, e sei sceso subito in campo. In questa sosta può trovare la giusta tranquillità".

"Sampdoria? Bisogna capire come rientreranno tutti i Nazionali, c'è da valutare le condizioni di Milik e Insigne; poi dopo tre giorni ci sarà il Liverpool".

"Mario Rui dal punto di vista atletico è davanti a Ghoulam. Insigne? Potrebbe preservarlo contro la Sampdoria e farlo giocare al top contro il Liverpool di Klopp".