Sky - Effetto Gattuso, duri allenamenti da due ore: non si vedevano da tempo, la reazione del gruppo

Ultimissime calcio Napoli - Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha parlato durante l'edizione pomeridiana di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Gattuso non è solo un uomo carismatico e di personalità, ha trovato i modi e le parole per essere schietto con la squadra e questo è piaciuto. Ha allungato le sedute d'allenamento e la squadra ha risposto in maniera stanca, ma soddisfatta. Allenamenti da quasi due ore che nell'ultimo periodo se n'erano visti pochi. Il suo calcio porta al 4-3-3 e potrà consentire a qualcuno di trovare le proprie certezze. Col Parma bisognerà valutare le condizioni di Milik, o giocherà lui o Llorente. A sinistra ci sarà Insigne, ma lì può giocarci anche Dries Mertens. A destra Callejon aspettando di capire Lozano che contributo potrà dare. In cabina di regia ci sarà Allan"