Sky, Di Marzio: "E' fatta per Kvaratskhelia, quasi per Oliveira. Le ultime su Traoré e la cessione di Osimhen…"

Ai microfoni di Giochiamo d’anticipo su Canale 8, ha parlato l'esperto di mercato Sky Sport, Gianluca Di Marzio:

“Kvaratskhelia è chiuso, si devono aspettare solo i tempi tecnici per formalizzare. Mi dicono tutti che il Napoli ha preso un giocatore forte e di talento. Anche per Oliveira si sta trattando, non credo ci saranno sorprese. Spalletti non è un allenatore che richiede tanto sul mercato. Il Napoli ha tanti pezzi pregiati, come Koulibaly, Fabian e Osimhen, gli acquisti dipenderanno anche dalle uscite.

Osimhen? Nelle dinamiche del mercato internazionale bisognerebbe capire quale squadra possa tentare il nigeriano e spendere tanti soldi per lui. L’unica potrebbe essere il Manchester United. Con la vetrina internazionale della Champions, però, potrebbe poi mirare a top club come il Real Madrid l’anno dopo. Traoré? Si dovrebbe vendere uno tra Fabian e Zielinski. Mi auguro ci sia una chance per Gaetano”.