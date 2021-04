Napoli Calcio - Alessandro Costacurta, ha parlato a Sky Club su Sky Sport:

"Le critiche a Gattuso? Lo hanno motivato. Gli errori di Maksimovic e Manolas? Maksimovic ha disputato un buon campionato, ma la vera delusione è rappresentata da Manolas. Certi errori da lui non te li aspetti. L'assist di Insigne per Osimhen? Credo volesse tirare in porta, mi ha ricordato un celebre gol di Di Canio in Premier League".