Alessandro Costacurta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Braga-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli non è stato continuo tutta la gara come successo a Genova. Nel primo tempo meritavano il doppio vantaggio, ma nella ripresa hanno sofferto troppo. Bisogna ancora assimilare i metodi di Garcia? Non essere continui in Europa può essere grave, anche se nel primo tempo il Napoli ha fatto bene”.