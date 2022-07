Maurizio Compagnoni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Lo Celso è un giocatore di livello internazionale, a Napoli farebbe veramente bene. Lui fa tutti i ruoli a centrocampo, non ho mai capito dove può far meglio. Questo forse lo penalizza un po'".