Sky, Camicioli: "Se il Napoli elimina il Barcellona di Messi può arrivare fino in fondo, non servirà un'impresa titanica!"

Ultime notizie calcio Napoli – Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In questo momento la cosa più importante è l’aspetto fisico: conta molto di più correre che avere qualità tecniche o soluzioni offensive. Basti pensare all’Atalanta: Pasalic va al doppio di come accadeva al Milan. In Italia nessuno è stato pronto ad azzannare una preda in difficoltà come la Juventus. Il Napoli si è eliminato da solo ad inizio anno, l’Inter ha commesso troppi errori e la Lazio è arrivata al fiato corto. Sarri sulla panchina della Juventus? Dipende dalla Champions League. Lo scudetto secondo me lo vincerà ma tutto dipenderà da quel che farà nella partita contro il Lione. Non è mai sbocciata la vera Juve di Sarri. Mentalmente per il Napoli il campionato è finito e quindi pensi alla partita più importante. Se elimini il Barcellona di Messi puoi arrivare in fondo e non è un risultato impossibile. Puoi pareggiare o vincere, la priorità è pensare di fare un gol. Devi arrivare tranquillo a quella sfida, non servirà un'impresa titanica”.