Sion, il dg: "Gattuso sa come motivare un gruppo: il suo segreto è uno staff di grande livello"

Ultime calcio Napoli - “Esiste un problema e bisogna affrontarlo. Spostare tutte le partite e giocarle tutte insieme è la cosa più logica rispetto a giocarne alcune. O si gioca tutti o nessuno”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore generale del Sion, Marco Degennaro a proposito del blocco dei campionati imposto dalla Svizzera a causa del Coronavirus. “Credo - continua Degennaro - che sia più corretta una linea di questo tipo. Non si può pensare di giocare alcune partite e altre no. Non perché gli sono legato ma sono allineato con quello che ha detto Gattuso. Ritengo quindi che la decisione presa in Svizzera sia quella più corretta”.

Da un italiano in Svizzera, che effetto fa tutto questo caos attorno alla Serie A?“Si è creato tutto questo in seguito ad una mancata presa di posizione univoca. Non facendo contento nessuno generi caos, rinviando il campionato eviti le polemiche”.

Ha fatto riferimento a Gattuso. La prima esperienza da allenatore l’ha vissuta proprio da voi, al Sion. “Rino è un allenatore fortissimo, capace, competente. Sa motivare il gruppo, ha uno staff attorno a lui di grande livello. Quest’anno per il Napoli i primi quattro posti sono lontani, ma può avvicinarsi e il prossimo anno potrà fare un grande campionato”.