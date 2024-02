Sinagra con la 10, il cugino di Maradona Jr è la stellina della Gevi: "Seguo il Napoli calcio, il mio idolo è Ennis"

Ultime notizie basket - Napoli ha il suo numero 10, lo indossa orgogliosamente Simone Sinagra, 19 anni compiuti un mese fa, playmaker della Gevi Basket. Segni particolari: è il cugino di Diego Armando Maradona Jr e nipote di Cristiana Sinagra. La 10, insomma, non è un caso. Si racconta a Repubblica Napoli:

«Da piccolo ho sempre indossato il numero 0, ma quando è morto il Pibe ho promesso a mio cugino che l’avrei portata in suo ricordo. Diego jr mi ha cresciuto, in estate lavoriamo spesso insieme in campo, quando allena mi permette di fare la preparazione insieme alla sua squadra, o passiamo in compagnia interi pomeriggi in palestra».

Già in odore di prima squadra, Simone fa parte della talentuosa Under 19 fresca semifinalista alla Next Gen Cup di Trento e ha segnato i primi due punti in serie A lo scorso 3 febbraio nel ko con Brescia, tra gli applausi del Palabarbuto:

«Il primo canestro non si scorda mai, è stato bellissimo. Dopo tanti sacrifici ho avuto una piccola soddisfazione, guardando tutti i tifosi in piedi per me. Next Gen Cup? Una bella esperienza, non ci aspettavamo di vincere i quarti di finale contro i padroni di casa. Abbiamo dato filo da torcere anche a Milano, c’è rimpianto perché siamo stati vicini all’impresa, eravamo anche avanti di 14 punti. Se la prima squadra è un traino? Il coach dice che siamo connessi, ci vuole tutti sul pezzo. Milicic lavora tantissimo con noi anche dal punto di vista individuale, quando c’è possibilità ci fa allenare con i grandi. Portare questo cognome è un onore, altro che peso. Sogno e credo di poter arrivare a giocare stabilmente nei massimi campionati, è il mio sogno. Ma devo lavorare su tutto, magari cercando di apprendere il più possibile da Tyler Ennis, il mio idolo» . E il calcio? «Seguo solo il Napoli, mi dispiace per questa stagione deludente, ma gli azzurri torneranno in alto». E la Gevi, può vincerlo il campionato? «Nulla è impossibile, con la stessa intensità di Torino possiamo battere chiunque».