Napoli - Il procuratore Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche del futuro di Simone Inzaghi alla Lazio: "Credo che rimarrà, anche perché devi capire quale può essere l'allenatore che lo va a sostituire. Se la Lazio dovesse cambiare, attenzione a non fare l'errore che ha fatto la Juve, che ha mandato via Allegri per prendere Sarri e stravolgere un progetto tecnico. Inzaghi è stato uno che ha portato risultati sportivi ed economici".