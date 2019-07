Atletico, Simeone: "James Rodriguez arriva? I calciatori vanno e vengono, fiino alla fine del mercato non sai mai cosa potrà accadere..."

Ultimissime calcio Napoli - Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo l’amichevole contro il Chivas de Guadalajara sul tema James Rodriguez

Calcio mercato Napoli, le ultimissime su James Rodriguez: parla Simeone

“James Rodriguez arriva oppure il mercato è finito? I calciatori possono arrivare e possono partire, fino alla fine non sai mai cosa può accadere. Per come vengono gestiti i calciatori dai loro agenti…speriamo di continuare a lavorare ponendoci come obiettivo ciò che sarà la stagione che sta per iniziare. Fino alla fine del mercato non sai mai cosa potrà accadere. Il club sta lavorando nella direzione di cui abbiamo discusso tre o quattro mesi fa”. James Rodriguez con la nazionale colombiana

A tal proposito intanto è intervenuto in merito anche Enrique Cerezo. Il presidente dell'Atlético Madrid, intervistato dal quotidiano Marca, si è espresso così sull'argomento James Rodriguez: "C’è sempre stata un buon rapporto con il Real e con tutti i club spagnolo. Quando ci interessa un calciatore, ne parliamo e ci consultiamo. James è un buon calciatore e all’Atlético piacciono sempre giocatori così, ma in questo momento non so dire se arriverà perché io non lo so".