Simeone, consigliere comune Napoli a CN24: "Traffico? Ci sono già miglioramenti. Avevamo dato suggerimenti, non ci hanno ascoltato"

Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Traffico? Bisognava intervenire subito e già si sono visti dei miglioramenti. Non mi fido, però, oggi è sabato e domani sarà domenica. La prova del fuoco sarà lunedì, con l'arrivo degli atleti. La commissione mobilità si occupa di altro, gli assessori di Palazzo San Giacomo si occupano delle scelte. Noi l'avevamo detto, avevamo dato suggerimenti per migliorare il piano traffico. In questi giorni è preferibile usare i mezzi pubblici. Ci dovrebbero esserci 280 vigili urbani in strada, ma non bastano. Io, onestamente, non li ho visti neanche, forse si saranno sciolti al sole. Certamente non possiamo prenderli dalla periferia e bloccare quelle zone. Ho chiesto alla protezione civile di darci una mano. Saranno giornate di passione, la nostra città deve essere all'altezza della manifestazione. San Paolo? E' pronto per la cerimonia d'apertura. Poi saranno successivamente ultimate le altre zone della curva B e i restanti lavori. Tutto questo dopo le Universiadi".