Sfida Mbappe-Messi, Adani tira fuori Maradona: "Leo va a braccetto con Diego"

Mondiali 2022 - "Argentina-Francia è la giusta finale di questo Mondiale". Così Lele Adani, opinionista Ra', al termine della semifinale che ha visto la Francia battere 2-0 il Marocco. "La qualità generale ha fatto la differenza e i cambi hanno dato qualcosa alla Francia nel momento decisivo, molto bene Kolo Muani e Thuram. Però nota di merito anche per difesa della Francia guidata bene da Varane campione del Mondo e quattro volte campione d'Europa col Real Madrid.

Sfida Messi-Mbappé in finale? No, Messi deve andare a braccetto con Maradona, non guarda l'avversario ma guarda semplicemente la sua corsa verso colui che prima di lui ha fatto innamorare tutti del pallone".