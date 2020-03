Tuttosport - Lega Serie A, oggi alle 12 alcuni club potrebbero dichiarare concluso il campionato

Ultime notizie - Giornata importante per il futuro della Serie A. Nella trada mattinata di oggi ci sarà una videoconferenza tra i venti club della massima serie italiana. Ecco quanto riportato l'edizione odierna di Tuttosport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Oggi, nell'assemblea in videoconferenza della Lega Serie A, alcuni club potrebbero addirittura chiedere di dichiarare concluso il campionato sospeso alla 26ª giornata. Non è la posizione maggioritaria dei club. E anche i vertici di Via Rosellini non la pensano in questo modo. Regna un forte pessimismo sulla possibilità di chiudere questa stagione ma non al punto da dichiarare già conclusa la Serie A 2019-20. Anche perché c'è comunque la possibilità di temporeggiare ancora per un mese in modo da capire come proseguirà il contagio in Italia. La dichiarazione di chiusura anticipata del campionato permetterebbe di trattare subito le misure necessarie a limitare i danni economici, a partire dal taglio degli ingaggi dei calciatori. Ma molto difficilmente oggi questa sarà la decisione dell'assemblea".