Scudieri: "Vendita vietata ai nati in Campania? Juventus come Trump o Salvini, manifestazione di chiusura ed intolleranza"

Paolo Scudieri, cavaliere del lavoro e juventino doc, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno-Campania. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

«Ci troviamo di fronte ad una forma di esasperazione, ad un atteggiamento ideologico che ricorda quelli proposti in diverse occasioni da Matteo Salvini. O, a livello internazionale, in stile Trump. Questa sono manifestazioni di una chiusura, di una intolleranza che davvero non portano proprio a nulla e non hanno alcuna giustificazione».

Lei come spiega questa decisione adottata dalla società?

«È in realtà inspiegabile, alimenta una serie di fattori negativi e mette in moto conseguenze spiacevoli. Premesso che fra Napoli e Juventus c’è una rivalità profonda, non credo assolutamente che queste esasperazioni facciano bene allo sport».

Anche i napoletani non sono stati morbidi, manifestando riserve ed esprimendo critiche rispetto all’arrivo di Sarri sulla panchina della Juventus.

«E anche lì ci sono stati eccessi ed esagerazioni che francamente si dovevano e si potevano evitare. Insomma è stato un errore reagire duramente, con invettive ingenerose nei confronti di un professionista in carriera che deve poter fare le proprie scelte liberamente, dal momento che è libero da impegni. La rivalità fra le due squadre, portata avanti con questi toni, non è giustificabile e non serve a niente».

Nei fatti si giocherà dunque una partita senza pubblico napoletano, che resta penalizzato.

«Be’, la chiusura dello stadio alla fine non è per tutti i napoletani».

Ci sono tifosi azzurri che possono entrare comunque allo stadio?

«Tanti napoletani hanno posti nelle aree riservate, nei cosiddetti salottini dove si accede su invito».

E lei va allo stadio a vedere le partite?

«Io seguo generalmente il calcio in televisione. Sono juventino appassionato, ma alimento questo piacere senza abbandonarmi ad eccessi. Cerco di gustarmi lo sport per quello che è: una bella sfida sul campo e mai fuori e uno spettacolo sempre nuovo che riesce a garantire emozioni continue».

Ha mai avuto difficoltà, a Napoli, a manifestare la sua fede bianconera?