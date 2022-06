Scozzafava: "Mertens? Vuole fare soldi con l'ultimo contratto. Spalletti non ha fatto carte false per chiedere riconferma come con Koulibaly"

Monica Scozzafava è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Mertens? Le parole preannunciano per me un addio. Siamo una città che si affeziona a quesi beniamini ma loro, mi riferisco a Dries ed il Napoli, devono guardare altro. Mertens deve fare l'ultimo e guarda i soldi, la società ha detto chiaramente ai calciatori che farà una mini rivoluzione: sono esigenze contrapposte. Non credo che Dries cambi il suo affetto verso la città a prescindere da come andrà. Spalletti ha detto di fare carte false solo per Koulibaly, non per Mertens".