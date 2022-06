Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, commenta su Twitter le ultime notizie in chiave calciomercato per la SSC Napoli. La questione portiere sembra essere definitivamente conclusa:



"Il Napoli ha fatto la sua scelta: promuove Meret titolare (aumento con leggero rinnovo di stipendio per 5 anni). Alle sue spalle scelto Sirigu, che si libera dal Genoa. Accordo di massima da finalizzare per un biennale. Ospina, che non ha accettato l'offerta del Napoli via a zero".