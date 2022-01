Sconcerti: "Se Mertens vuole restare a Napoli ci riuscirà, ma dovrà rinunciare a qualcosa: lì si vedrà l'amore"

Ultime notizie calcio Napoli - Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio.

Mertens in una intervista ha detto 'Niente dollari, mi basta Napoli':

"Se ha detto così è perché non vuole andarsene in America. Ha il contratto in scadenza, prende 5 milioni di ingaggio, ha 34 anni se non sbaglio, è un giocatore importante ma di questi tempi 10 milioni lordi l'anno sono tanti. Non so che fine possa fare la trattativa. E' un ingaggio molto alto per la sua età, sarebbe un grande lusso con Osimhen. Se vuole rimanere, riuscirà a rimanerci. Se rinuncerà a qualcosa, lì si vedrà l'amore".