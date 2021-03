Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di Canale 21:

"Gattuso e De Laurentiis non si sono venuti incontro e non credo siano compatibili. Trovo Napoli molto competente, ma dobbiamo chiederci cosa il Napoli ha in più della concorrenza. Perchè la gente si aspetta che la squadra possa arrivare in champions. Tutte le squadre stanno recuperando gli infortunati e adesso anche i particolari, come un episodio, possono decidere un campionato indipendentemente dall'allenatore".