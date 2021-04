Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato così della stagione del Napoli dopo il 5-2 rifilato alla Lazio giovedì sera: "È una stagione in parte buttata via. Era la stagione della fine del dominio della Juventus e bisognava essere pronti per approfittarne, come ha fatto l'Inter. Sembrava che il Napoli fosse riuscito a costruire la squadra, poi piano piano sono venuti meno i pezzi importanti", le sue dichiarazioni.