Sconcerti: "Napoli squadra prossima ad una rifondazione ma che resta tra le migliori, con il Cagliari in campo come contro la Samp"

Notizie Calcio Napoli - Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”. Ecco quanto dichiarato:

“La vittoria del Napoli mi ha sorpreso ma non troppo perché era una partita aperta a ogni risultato e quindi anche alla vittoria degli azzurri, ma queste sono le partite di questo Napoli, come abbiamo già visto nel corso della stagione. Non insisterei se Gattuso sia o meno capace di leggere le partite, piuttosto direi che ha una buona squadra tra le mani, che si avvicina ad una rifondazione ma che resta tra le migliori e lo si vede proprio in queste partite con avversari molto forti.

Il Napoli ha giocato una partita corretta contro l’Inter perché non puoi andare ad attaccarli in sei in casa loro, ma non santificherei Gattuso quando la squadra fa queste prestazioni così come non lo metterei sul banco degli imputati quando fallisce clamorosamente come accaduto con il Lecce. Vincere la Coppa Italia non è mai troppo poco, è sempre una conquista, un momento eccezionale, anche perché questa competizione, negli ultimi anni, ha sempre proposto gli ultimi turni ad un livello molto alto.

La domanda che dobbiamo porci però, è se questa squadra si sia esaurita o meno ed io credo che si stia esaurendo naturalmente, siamo in una fase di transito, sta finendo il passato e sta cominciando un nuovo presente. Credo che in questa squadra ci siano calciatori che possano dare ancora tanto ma credo anche che sia una questione di testa, se parliamo di Mertens, che resta un giocatore molto importante, bisognerà capire la reale voglia che ha, se ne ha ancora, di rimanere a Napoli, altrimenti è meglio separarsi.

Continuiamo a parlare di un Napoli deludente con le piccole ma sbagliamo perché dobbiamo anche considerare gli avversari, il Cagliari, tanto per parlare del prossimo turno di campionato, è meno forte degli azzurri ma è più avanti in classifica, è una squadra molto organizzata e non credo che vorrà fare la partita. Secondo me, se il Napoli dovesse ripetere la gara con la Sampdoria, che mi è piaciuta molto, potrebbe strappare un buon risultato.

Napoli-Barcellona è sempre una grande partita, entrambe vivono un momento di difficoltà ma i blaugrana restano più forti e ovviamente favoriti, che però non vuol dire che il Napoli non possa metterli in difficoltà. La VAR viene consultata ma non sappiamo quanto, non possiamo dare responsabilità al mezzo in se per se, nessuno di noi può sapere cosa si sono detti Giua e chi era alla VAR sul fallo di rigore, perché era rigore, su Milik”.