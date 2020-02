Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: "Secondo me abbiamo sopravvalutato il Barcellona e sottovalutato il Napoli. La gara d'andata è stata troppo chiusa, loro non sono adatti a difendersi e il Napoli li ha messi in difficoltà dopo aver subito il gol. Bisogna saper rivalutare il palleggio e la qualità in velocità del Napoli. Per il ritorno sono ottimista perché non ho visto un Napoli inferiore, francamente sono stato un po' sorpreso dall'eccesso di rigore di Gattuso".