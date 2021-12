Sconcerti: "Il momento del Napoli? Koulibaly determinante per il crollo dell’ultimo periodo"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il momento del Napoli? Credo che Koulibaly sia stato determinante per il crollo dell’ultimo periodo, tutti sono importanti ma Kalidou definisce tutto un reparto di squadra. Confermo quello che tanti sospettano, c’è stato un accanimento della malasorte nei confronti del Napoli: gli infortuni a calciatori così importanti li hanno avuti solo loro. Secondo me c’erano stati segnali contro Verona, Torino e Bologna: il gioco era meno brillante, ma i risultati con la Lazio avevano cancellato tutto. Pensavo che si fosse andati oltre la piccola difficoltà fisica, dopodiché ci sono stati tanti infortuni pesanti per giocatori non sostituibili come Koulibaly, Osimhen oppure Fabian che è il motore della squadra. Sono ottimista, quando la squadra li ritroverà sarà tutt’altra cosa. Juventus-Napoli? Se vincessero i bianconeri, rientrerebbero nella lotta Champions, al contrario ne sarebbero eliminati eccome: sarebbe l’avversario peggiore per il Napoli, vediamo se ci sarà aria di rinforzi dal mercato, ma credo sia difficile da ambo i lati. Sarà importante recuperare quanti più giocatori possibili. Un nuovo terzino sinistro? Gli investimenti si fanno quando si può, il Napoli nella rosa complessiva è quasi a posto: questo periodo ha dimostrato che c’è un giocatore in più come Lobotka”