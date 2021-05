Sconcerti: "Gattuso alla Fiorentina un cambio di marcia! Napoli? Arriverà un allenatore importante"

Ultime notizie calcio - Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"Da tifoso della Fiorentina sono contento dell'arrivo di Gattuso, lo stimo come persona e allenatore. Ottimo presupposto per ricominciare, credo sia garanzia di una buona squadra".

Commisso potrebbe aver innestato una marcia diversa?

Il Napoli che dovrà fare?

"Hanno una squadra molto importante, e credo che prenderanno anche l'allenatore, di importante. L'idea di De Laurentiis però era di abbassare il monte ingaggi e puntare sui giovani, mi sembra di nuovo una rincorsa al 4° posto. Finché si cerca quello non ci si può meravigliarci se si arriva quinti... Per arrivare in Champions serve ricominciare tutti a fare le squadre da Scudetto. Hanno fatto 77 punti e non sono in Champions, è il punteggio più alto per il 5° posto nella storia del campionato".